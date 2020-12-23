Актриса Христина Асмус видала нові деталі свого розлучення з коміком Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, під яким розгорнулися неабиякі баталії.

Так, Асмус розсердилася на один з коментарів. Фоловер написав, що їй, мовляв, "погано без Харламова", на що актриса гостро відреагувала.

"Що Ви несете? Чужа сім'я - потьомки 100%. Я втомилася, пішла від чоловіка і щаслива. Вам порадити як жити і що робити? Я ж напевно краще знаю 😉", - колко відповіла Христина.

Тоді інший користувач зазначив, що раніше зірка нібито заявляла, про спільне рішення розлучитися, а тепер, бачте, "пішла". Асмус вирішила раз і назавжди поставити крапку і пояснила: "Я ніколи і ніде не говорила, що це спільне рішення, тому що це брехня. Подивіться мої пости з самого початку. Я просто не ходжу по інтерв'ю і по різних подкастах, не роблю вброси про спільне рішення, нікому нічого не доводжу і не виправдовуюся. Мені це ні до чого. Мою самооцінку ніхто не зачіпав".

Крім того, Христина проговорилася, що це була не перша спроба піти від Харламова.

"😂Я вперше подавала на розлучення, коли роман «Текст» ще навіть не був написаний", - скипіла актриса.

Нагадаємо, Харламов і Асмус розлучилися влітку 2020 року після семи років шлюбу, у них є спільна дочка. Після їх розриву з'явилися чутки, що сім'я розпалася через фільм «Текст», де Христині довелося зніматися в постільній сцені.

Думки користувачів розділилася: одні підтримали Асмус, інші відверто познущалися.

"Ви нікому і нічого не повинні пояснювати. Кожен повинен в своє особисте життя дивитися, а не в чуже"

"правильно 😂сиди одна"

"Люди, заспокойтеся!!! Не лізьте в чуже життя..."

"ми вас любимо! І ваші відносини це особисті! Шкода що все вийшло в громадськість! Шкода що розпалася ваша пара!!"

"а сама ходила по інтерв'ю і говорила що любиш чоловіка не можеш прям))) сама брехала і ще щось говориш"

"через текст. Будь-який чоловік не стерпів би"

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди.