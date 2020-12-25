Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про волосся

На фото Бахарі позує в комбінезоні, а зверху можна побачити накидку, яку дівчина відчинила. Красуня не соромилася показати випирають груди, яку можна легко побачити у величезному декольте. Волосся Гюль вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніяких наращиваний. Моє волосся було таким сильним, здоровим і блискучим", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Довге волосся не стригти", "така спокуслива і красива", "Ууу, ти вибух краси і чуттєвості, я Посилаю тобі багато поцілунків з Мексики", "карколомна Малятко", "ваше волосся виглядає так красиво", "леді, сутність якої дуже красива", "я вважаю, ви не побачите це повідомлення, я тільки один з мільйона, але Я бажаю вам щасливого Різдва, мій дорогий друг".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала стильним образом в бежевому вбранні.

В цей же раз Бахарі приміряла бежеву блузку укороченої довжини, але зі звичним відкритим декольте. Шостий розмір бюста модель приховувати не любить і акцент на достоїнствах робить вельми без комплексів.

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