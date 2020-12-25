Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в автомобілі
На фото Емілі позує в сукні з великим декольте і без білизни. Красуня сиділа на сидінні, а погляд відвела від об'єктива камери. Дівчина доповнила образ прикрасами на шиї, а волосся залишила розпущеним. Модель зовсім не бентежило те, що бюст сильно було видно, що зробило кадр максимально спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "з такою не занудьгуєш, люблю тебе!".
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Дівчина позувала в білизні прямо в ліжку, ліниво валяючись на подушках і дивлячись на себе в дзеркало поруч з домашнім вихованцем, спокусливий кадр як би показує шанувальникам, що вагітність - не вирок.
Повідомлялося, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі захопила апетитним виглядом в білому бікіні.
На одному з фото дівчина позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся.
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