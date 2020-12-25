Відома модель Інна Горячковська показала себе з подружкою
На кадрах Інна позувала в червоному вбранні з великим декольте, в якому бюст був обтягнутий ниточками. Поруч можна побачити подружку - Олену Баранову, зірку "Дому 2". Красуня нахилила голову над бюстом Горячковської і закрила очі. Кадр вийшов кумедним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сімейний бумеранг", - підписала публікацію Інна.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри опинилися в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"кращий ракурс, кидає в жар".
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Ми писали, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику.
На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі Автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою - в процесі модель нагиналася і хвалилася своїм головним багатством.
Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська вразила виглядом бюста 15-го розміру в екстремальному декольте.
"Телебачення існує для того, щоб виступати по ньому, а не для того, щоб його дивитися», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Горячковська позує в чорній сукні з екстремальним декольте, елегантно задерши при цьому руку.
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром влаштувала танець пристрасті, обтягнувши бюст мотузочками
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