Американська фітнес-модель Ана Чері у яскравому і кольоровому міні-бікіні повеселилася на відпочинку

Пишногруда модель з екзотичною зовнішністю не звикла приховувати достоїнства. У профілі Ани в Instagram велика частина кадрів зроблена на пляжі або ж в спортивних костюмах власного виробництва, які вона рекламує. Незважаючи на одноманітність контенту і схожі образи, шанувальники дівчини кожен раз захоплюються її фігурою.

Чері показує також трендові бікіні і зрідка говорить про особисте життя. На фан-акаунті зірки з'явилося один зі знімків дівчини, яка вирушила відпочивати і веселитися з близькими. У кольоровому купальнику з принтом з квітів і топічних рослин ані вдалося підкреслити блискучу шкіру і рівну засмагу.

Як і очікувалося, Шанувальники не пройшли повз:

"Мені дуже подобається такий вид бікіні; прекрасний 💕 образ і дівчина в ньому; красива дуже ти! Боже, Ти така красива; шлях до великої кількості наповнювача на твоєму обличчі помітний; дивно різні форми; така красива 🖤; відмінно👍 😘; що відбувається з її обличчям;🐳 блиск краси».

Відзначимо, Фінес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаною фігурою незважаючи на те, що не є худою за звичними стандартами моделінгу.

У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати. Ана, варто підкреслити, навіть в скромних образах робить акцент на достоїнствах фігури, тому ніколи не приховує бюст, одночасно з тим підкреслюючи лінії стегон.

Нагадавши, Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей

А ще Politeka писала, що Ана Чері покрутила "горішком" перед дзеркалом в тісних лосинах

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері задала спеку, випнувши рум'яні "булочки" на тренуванні