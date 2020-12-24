Американська фітнес-модель Ана Чері у яскравому і кольоровому міні-бікіні повеселилася на відпочинку
Пишногруда модель з екзотичною зовнішністю не звикла приховувати достоїнства. У профілі Ани в Instagram велика частина кадрів зроблена на пляжі або ж в спортивних костюмах власного виробництва, які вона рекламує. Незважаючи на одноманітність контенту і схожі образи, шанувальники дівчини кожен раз захоплюються її фігурою.
Чері показує також трендові бікіні і зрідка говорить про особисте життя. На фан-акаунті зірки з'явилося один зі знімків дівчини, яка вирушила відпочивати і веселитися з близькими. У кольоровому купальнику з принтом з квітів і топічних рослин ані вдалося підкреслити блискучу шкіру і рівну засмагу.
Як і очікувалося, Шанувальники не пройшли повз:
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"Мені дуже подобається такий вид бікіні; прекрасний 💕 образ і дівчина в ньому; красива дуже ти! Боже, Ти така красива; шлях до великої кількості наповнювача на твоєму обличчі помітний; дивно різні форми; така красива 🖤; відмінно👍 😘; що відбувається з її обличчям;🐳 блиск краси».
Відзначимо, Фінес-модель, яка раніше працювала тренером в спортзалі, може підкорити досить яскравою зовнішністю і підкачаною фігурою незважаючи на те, що не є худою за звичними стандартами моделінгу.
У яскраво-помаранчевому ТОПі з глибоким декольте і в чорних лосинах Чері виглядала більш ніж спокусливо, тому велика кількість хвалебних коментарів не змусила довго чекати. Ана, варто підкреслити, навіть в скромних образах робить акцент на достоїнствах фігури, тому ніколи не приховує бюст, одночасно з тим підкреслюючи лінії стегон.
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