Відома актриса Дженніфер Лопес показала себе в ефектному вбранні

На фото Дженніфер позує в червоній сукні з вирізами і відкритими плечима. Як можна помітити, актриса вирішила не надягати білизну, а руки прикрасила квітами. Волосся у Лопес були зібрані в хвіст, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "запальна, королівських кровей".

Ми писали, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітила свою фігуру після чергового тренування без будь-якого фотошопу.

Нещодавно в мережі з'явилися фото з артисткою після тренування. На них Лопес з пляшкою води і маскою на обличчі йде із залу, прямуючи до своєї машини. Співачка одягнена в спортивний костюм, що складається їх яскраво-синіх лосин і короткого жовтого топа.

Ми писали, що американська актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників своєю красою.

Як видно на знімку, навіть 21 рік тому в 30 років співачка виглядала так, ніби вона підліток. Струнка, з ідеальною шкірою і підтягнутим тілом. У простому короткому топіку і подобі спідниці на зав'язках зі стрічками Джей Ло вразила фанатів.

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