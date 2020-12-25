Відома хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", запропонувала налаштуватися на святкову хвилю

На фото Олена позувала в червоній сукні, яка виявилася частково прозорим. У вбранні було досить сміливе декольте, тому можна побачити білу білизну красуні. Образ Шоптенко доповнила босоніжками, а волосся залишила розпущеним. Красуня була знята в момент танцю, що зробило знімок ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"В останню суботу цього року об 11:00 пропоную потанцювати веселий Новорічний танець під Jingle Bells на моєму традиційному онлайн майстер класі!

Давайте потихеньку налаштовуватися на святкову хвилю і забезпечувати собі відмінний настрій.

Новорічні образи вітаються!

Я ось, наприклад, шукаю образ оленя. До зустрічі в суботу", - написала красуня.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мені здається, у мене по життю образ оленя"," буду втомленою людиною після роботи"," шикарні ноги Олена", " неймовірно красива Олена!!!".

Повідомлялося, що знаменита українська хореограф і танцівниця Олена Шоптенко запаморочила формами в красивій сукні.

Красуня трохи вигнулася, демонструючи досконалі вигини свого тіла.

Широкий пояс підкреслив стрункість талії і обтягнув ідеальні стегна. Зірка витягла вгору руку і прикрила очі.

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