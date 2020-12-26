Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі

На фото Кайлі позує в мініатюрних шортиках і коротенькому ТОПі. Зірка сиділа на велосипеді або чимось подібному, взявшись за ручки керма. Волосся у красуні були зібрані в довгий хвіст. Шортики у дівчини були настільки маленькими, що можна побачити ниточки стрінгів, які красуня в цей раз приміряла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я сумую за тим часом, коли я писав пости 9 разів на день", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"З Різдвом", "Мені подобається цей наряд", "я теж люблю", "занадто короткі", "такі апетитні".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула ідеальними обсягами в бікіні.

Так, зірка на архівному знімку постала в крихітному купальнику, з якого ледь не вивалювався бюст. Тонкі лямки натягнулися під вагою розкішного бюста.

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Зірка одягла білосніжну маєчку, яка красиво виглядала на її засмаглому тілі. Кайлі задерла одяг, блиснувши стрункою талією і пружним животиком. Під майкою не було білизни, тому груди виглядали ще спокусливіше.

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