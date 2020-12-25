Андрій Данилко і Оля Полякова стали детективами нового шоу "Маска", хто скоро вийде на одному з українських каналів
Крім них, в журі потрапили Настя Каменських і Дзідзьо, який і показав фото зі зйомок на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.
На фото відображено зіркове журі.
При цьому багато в мережі звернули увагу, як розцвів Андрій Данилко поруч з Олею Поляковою. Зірки притиснулися один до одного, щоб поміститися в кадр.
Полякова блищала в спокусливому золотистому вбранні з глибоким декольте.
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Відзначимо, Данилко не забув навіть про захисну маску, правда надів її неправильно, залишивши ніс відкритим.
У Мережі активно коментують фото, яке показав Дзідзьо ще до виходу шоу на екрани.
"Хоч десь щастя є, Оля і Андрій, у вас", «які Класні», «Боже, я так вас всіх люблю», «Компашка зібралася класна», «клас, ви всі такі красиві, чудові», «Симпатяшки», «Класні всі такі», - пишуть в коментарях. Захоплюючись артистами.
Шоу "Маска" є адаптацією американського проекту The Masked Singer. Данилко, Полякова, а ще Настя Каменських і Михайло Хома (DZIDZIO) виступають в ролі детективів, яким доводиться розгадувати, хто із зірок українського шоу-бізнесу, спорту або політиків ховається під тією чи іншою маскою.
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