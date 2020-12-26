Відома модель Кендалл Дженнер показала різдвяний образ
На фото красуня позує в міні, колготах і на підборах. Зірка присіла навпочіпки, а руками взялася за голову. На другому фото дівчина розвернулася, світячи п'ятою точкою. На ще одному знімку красуня в руці тримала троянду, а на останньому - спокусливо вигнулася у новорічної красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Маленький подарунок", - написала зірка.
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Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків і написали коментарі:
"Мила маленька дівчинка оленів", " з Різдвом! Чудова", "ідеальна людина" ," найкрасивіший подарунок"," Омг, якби ти була під моєю ялинкою", " може бути, Санта принесе тобі штани завтра!", "тому що ти не під моїм деревом", "з Різдвом, дитинко, бережи себе, я люблю тебе, "нагадування про те, що ви підключені до Wi-Fi :)".
Ми писали, що американська модель і бізнесвумен з сімейства Кардашян Кайлі Дженнер показала себе в новому провокаційному образі.
На ній було одягнене повністю прозоре міні-плаття, прикрашене численними кристалами. Дівчина ефектно показала свою фігуру і стрункі ноги, одягнувши чорні труси і забувши про бюстгальтер. Щоб прикрити провокаційний вигляд, зверху Кайлі Дженнер одягла шкіряний чохол.
Нагадаємо, Хлої Кардашьян задерла піджак, блиснувши найпотаємнішим
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