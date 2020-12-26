Відома модель Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе в спокусливому образі

На кадрах Адамчук позувала в червоній сукні з відкритою спиною і без білизни. Красуня розвернулася спиною до камери і почала виляти сідницями, спокусливо вигинаючись перед камерою. Дівчина в ефектних рухах продемонструвала всю свою пристрасть. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасна Віра Кекелія підловила прекрасне закулісся. Нам ніколи не потрібні спеціальні фото-зони. Євген Хмара, спасибі за твоє танго - воно наповнене якоюсь магією",-написала зірка під фото.

Фанати подивилися ролик більше 600 разів і написали коментарі:

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"Це просто нереально. Світ не дихає, затамувавши подих, богиня виконує соло. Фух. Мурашки по шкірі", "а ще від музичного супроводу зносить голову. Браво", "дуже круто підловила", "Боги".

Ми писали, що актриси-красуні з «Квартал 95» продовжують підігрівати інтерес глядачів до себе.

Так, актриса Ольга Жуковцова-Кияшко засвітила пікантне фото зі своєю колегою – Іриною Сопонару.

На опублікованому знімку Сопонару пригорнула яскраво нафарбованими губами до плеча Жуковцової-Кияшко. Дівчата дивляться в кадр. Ольга на фото навіть відкрила рот.

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