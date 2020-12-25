Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма покрасувався фігурою на солазнительном фото
Як повідомляє Politeka.net, танцюрист опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram.
Влад Яма уважно стежить за своєю фізичною формою, регулярно займається в тренажерному залі, тому може похвалитися красивою фігурою, що, мабуть і вирішив зробити.
"В літо б....",- підписала показане в «сторіс» фото танцюрист.
Влад Яма позує в сірій жилетці на голе тіло і джинсах. При цьому застібати жилет він не став, демонструючи свій підтягнутий торс. Хореограф стоїть, притулившись спиною до стіни, і дивиться вдалину.
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Нагадаємо, раніше Влад Яма поділився атмосферними домашніми фото зі своїм сином Леоном.
На знімках Яма і його п'ятирічний син сидять на підлозі поруч з прикрашеною новорічною ялинкою. На першому знімку батько і син дурять з мандаринами, а на другому – разом розглядають книгу. Обидва одягнені в білі светри, що робить знімки ще більш світлими і легкими.
"Вже запахло мандаринами, а з подарунками я так і не визначився... У вас так само?» ,- написав танцюрист у підписі до фото.
Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна: "так схожий на...".
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