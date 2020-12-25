Відома співачка Анна Седокова показала себе в ефектному образі і розповіла про нього

На фото красуня позувала в червоній сукні з прозорими частинами і корсетом. Ефектний виріз доповнив наряд, з якого можна побачити худеньку ніжку на підборах. Волосся у Анни було розпущеним, а образ завершив яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все просто. Я живу так, щоб мій наступний день був краще попереднього.

Сьогодні настав момент бути королевою. Закінчувати переживати по дрібницях. Одягти свою корону і йти підкорювати світ. Це я тобі пишу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Даю руку, ногу, все забирай", "Краса", "Богиня", "спасибі, Аня", "ви сильна людина, молодець!", "Золоті слова"," Ооо, у Бузової теж червоне було"," Аня, ти заслужила бути щасливою","Ань, ти завжди була і будеш нашою королевою краси, сцени і багато чого іншого".

Ми писали, що популярна співачка Анна Седокова порушила уяву шанувальників сміливим чином.

На цей раз красуня одягла чорне плаття з зухвалим декольте, під яке не одягла бюстгальтер. Артистка сіла на сходинках в інтимній напівтемряві і спокусливо приспустила бретельку свого вбрання на плече, дозволивши милуватися розкішним бюстом.

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