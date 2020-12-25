Американська фітнес-модель Ана Чері показала досить сміливий образ в смарагдовій білизні

Відома модель звикла зніматися в самій різній рекламі одягу, при цьому не забуває Ана влаштовувати фотосесії для свого онлайн-магазину і показувати також тренування на досить жарких кадрах. Завдяки екзотичній і привабливій зовнішності Чері прославилася в Instagram досить швидко, тому тепер намагається дивувати публіку максимально часто.

Цього разу на фан-акаунті з'явилося фото з Аною, що позує вдома в новій білизні заради реклами. Так як Чері домосідка незважаючи на активне соціальне життя, вона влаштовує більшу частину зйомок будинку і показує комплекти нижньої білизни без збентеження і скутості.

У Смарагдовому білизна з ременями і мереживами дівчині вдалося підкреслити і свій пишний бюст, і ідеальний загар. Ось що пишуть в мережі:

"Мені подобається, що ви така розкішна; не дає спокою, така шалена жінка; Вниз 😂; Верде така красива, як Адам і Єва; вона смачна, як яблуко пристрасті, м'яко кажучи; Так мило; я бачу, що ти .... @ anacheri, така підступна; Моя улюблена дівчина з усіх !!; Чудово, і я часто не використовую це слово; Ти така дивовижна людина😍 😍; найкрасивіший маленький вид на богиню».

Ми також писали, що в профілі Ани в Instagram велика частина кадрів зроблена на пляжі або ж в спортивних костюмах власного виробництва, які вона рекламує. Незважаючи на одноманітність контенту і схожі образи, шанувальники дівчини кожен раз захоплюються її фігурою.

Чері показує також трендові бікіні і зрідка говорить про особисте життя. На фан-акаунті зірки з'явилося один зі знімків дівчини, яка вирушила відпочивати і веселитися з близькими. У кольоровому купальнику з принтом з квітів і топічних рослин ані вдалося підкреслити блискучу шкіру і рівну засмагу.

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