Зірка показала все, що прийнято приховувати

Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, посвітила формами без білизни в червоній сукні

Знаменитість щоразу дивує образами, які стають все провокаційнішими, пише Politeka.net. Зірка постала цього разу в сукні без білизни.

Бахарі в такому вигляді позувала біля ялинки, можна сказати, ставши справжнім новорічним сюрпризом.

Модель була в наряді з великим вирізом збоку, в результаті якого на очі потрапили тонка талія і частина пишних грудей.

Крім того, було видно, що зірка не одягла ні ліфчика, ні трусиків, що надавало знімку особливої пікантності.

У довгому розрізі сукні можна помітити ніжки знаменитості.

Гюль притиснула руку до скроні і подивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

За 14 годин пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато цікавого на адресу зірки, захоплюючись її розкутістю в настільки жаркому вбранні.

"Привіт, красуню", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі позувала в комбінезоні, а зверху можна побачити накидку, яку дівчина розчахнула. Красуня не соромилася показати груди, які можна легко побачити у величезному декольте. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі постала в комбінезоні з відкритими плечима. Наряд був тоненький і виділив всі вигини красуні. Волосся дівчина залишила розпущеним, розвернувшись спиною до камери, щоб показати головну гордість.

"Втрачені файли", - написала красуня під фото.

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