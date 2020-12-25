Відомі актриси " Квартал 95" Катерина Нікітіна і Тетяна Песик з'явилися разом

На фото Катерина позувала в топі і шортах. Поруч стояла Тетяна у футболці та шортах, а зверху накинула спортивній кофті та бейсболці. Дівчата задерли ноги, хвалячись своєю красою. Нікітіна в одній руці тримала телефон, на якій знімала відображення в дзеркалі, а в другій - стакан з кавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження, моя дорога Тетяна Песик. Ти сама все знаєш. Гортай карусель. Добірка наших фотосесій в ліфті", - написала зірка.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ангели Чарлі українська версія", "а говорили, жіночої дружби Немає", "Цей ліфт, це ваша історія прям))) вітаю Танюшу)))", "Класні, молодці, чмок", "з днем народження, всього найкращого", "з Днем Народження Тебе, Тетяна".

Ми писали, що популярна українська артистка і зірка «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила шанувальників, примірявши маску з Playboy.

"Чи часто ви одягаєте маски?! Чи даєте волю, своїм справжнім емоціям? Тут і зараз?! Або простіше надіти маску і сказати, що все добре?! Тому, що так легше.......» ,- йдеться в повідомленні.

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