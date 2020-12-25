Дружина хореографа та судді проекту "Танці з зірками" Влад Ями Ліліана показала себе в домашньому

Як передає Politeka.net, знімком вона поділилася на сторінці в Instagram.

Ліліана Яма зображена в картатій червоній піжамі. Своє довге волосся дівчина зібрала на маківці.

Фото просто випромінює новорічний настрій і домашній затишок, адже в кадр потрапив тематичний декор. Крім того, дружина ями в руках тримає красиво прикрашену новорічну паску.

"Залишилися лічені дні до Нового року і хочеться все встигнути. Головне - не панікувати. Найкраще скласти план від найважливіших речей до другорядних. А 31 грудня все-таки розслабитися, навіть якщо щось не встигли», - поділилася порадою дружина відомого українського хореографа.

Лілія Яма отримала масу компліментів після такого фото.

"Красуня", "няша натуральна", "ти неймовірна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Влад Яма поділився атмосферними домашніми фото зі своїм сином Леоном.

На знімках вони сидять на підлозі поруч з прикрашеною новорічною ялинкою. На першому знімку батько і син дурять з мандаринами, а на другому – разом розглядають книгу.

"Вже запахло мандаринами, а з подарунками я так і не визначився...» ,- написав танцюрист у підписі до фото.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" відверто зізнався, що зводить його з розуму.