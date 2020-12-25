Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала, як розважилася з подружками

На фото красуня позує в топіку. Мішель спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Андраде була серед інших дівчат, які зайняли пікантні пози і пестили руками себе і один одного. Кадр вийшов дуже гарячим і розбурхує фантазію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні рівно тиждень нашого релізу "Mirror"

Хочу сказати всім величезне спасибі, за те що ви надсилаєте свої відео, танцюєте, робите тік токи, ви мене цим заряджаєте.

Ps: у нас майже мільйон", - написала зірка під фото.

Фанати ппоставілі більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Дай Бог тобі кар'єрного росту і зірку кращої співачки України" ," я в шоці, Мішель!!", "Енергії і звершень", "ти така красива,зрадію якщо ти відповіси мені, ще чекаю твої влоги в Ютубі".

Повідомлялося, що молода українська співачка Мішель Андраде розповіла про нещастя, яке сталося з нею під час підготовки до нового номера.

Так, Мішель розповіла, що разом зі своєю командою готувала ефектний виступ для шанувальників. За словами співачки, вона просто "горіла" цією постановкою і дуже хотіла, щоб вийшло видовищно.

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