Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі
На фото Кім здалася в в прозорому корсеті з великим декольте. Лі стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, хвалячись виглядом. Волосся у красуні залишилися розпущеним, за які дівчина взялася рукою. Наряд практично не прикрив груди моделі, що зробило кадр дуже спокусливим і пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Насолоджуйтесь, соковиті не тільки губи".
Ми писали, що відома модель Кім Лі одягла незвичайний костюм дорослої Барбі для вечірки.
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Для однієї з приватних вечірок дівчина вибрала образ дорослої Барбі, одягла незвичайний білий перуку, крихітне рожеве плаття з латексу і вразила яскравим макіяжем.
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала пишні достоїнства в чорному купальнику.
На невеликому відео в профілі Кім показала розкішну фігуру, позуючи в чорному монокіні.
Виріз в її купальнику був настільки великим, що Лі насилу приховала бюст. Для більшої привабливості дівчина покрутилася перед камерою і показала себе з різних сторін, захопивши користувачів Instagram.
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