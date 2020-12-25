Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Ротару, збентежила сміливим образом

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому блиснула бездоганними формами.

Соня забралася в глушину, подалі від людських очей, щоб розкрити себе на повну. Дівчина позувала в степу в брючному костюмі молочного відтінку з однією приємною і несподіваною "родзинкою". Модель позбулася бюстгальтера, надівши піджак на голе тіло. Неможливо намилуватися ніжними лініями в настільки відвертому декольте. З упевненістю можна сказати, що її зіркова бабуся в молодості поводилася куди скромніше і такого собі точно не дозволяла. Але часи змінюються, тому Соня знайшла інший спосіб заявити про себе.

Внучка Ротару розпустила волосся, зухвалл задерла підборіддя й для більшого ефекту утримувала губами фіолетову квіточку. Дівчина притримувала рукою комір піджака, щоб вітер не відчинив його ще більше.

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Раніше ми повідомляли, Соня порадувала шанувальників знімком на батьківщині, в Києві. Справа в тому, що красуня зараз живе і вчиться в Нью-Йорку. А ось на новорічні свята вирішила повернутися додому.

Євдокименко позувала на тлі пам'ятника Володимиру Великому в столиці України, вибравши відповідний наряд для зимової прогулянки. На ній був чорний светр, такого ж кольору дута курточка і світлі штани. Невелика шкіряна сумочка коричневого кольору доповнила лук.

"Місце сили! Київ улюблений!!!❤ ️"; "Яка ж ти красива 😎♥️ Софія 😍"; "Ойой ❤️💔 з приїздом", - коментували користувачі.

Крім того, ми розповідали про нового нареченого Соні. Ним став 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нагадаємо, що внучка Ротару скинула піджак і показала, що дістанеться нареченому-мільйонеру: "заслуговуєш мільярдера"

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко в сміливому міні зігнулася, показавши достоїнства фігури: "Вау, муза!».