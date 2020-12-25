Актриса Ксенія Мішина, стала першою українською "Холостячкою", заінтригувала публіку несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу СТБ опублікували нове відео з 31-річною Мішиною, що коментує події, що послідували після фіналу проекту (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зазначимо, публіка "розкололася" надвоє: одні вболівали за сценариста з "Квартал 95" Олександра Еллерта, інші за бізнесмена Олексія Тригубенка. Після фіналу, коли Ксенія сказала "так" Еллерту, на неї посипалося багато хейта в коментарях, що, мовляв зробила неправильний вибір. Така поведінка користувачів засмутила й обурила актрису - дівчина поспішила пояснити свою позицію.

"Просто дивуюся, наскільки люди можуть бути агресивними у своїх висловлюваннях, токсичними і взагалі бажаючими зла тільки тому, що їх позиція не сходиться, в даному випадку, з моєю, - відреагувала Мішина. - З одного боку мені дуже приємно, що всі зацікавлені, щоб я побудувала дійсно справжні, наповнені відносини, довгострокові, в любові, стабільності в завтрашньому дні... Але з іншого боку, хто вам сказав, що я не можу цього зробити з людиною, яку я вибрала? Є телевізійний формат! І по суті чоловіків показали з якоїсь однієї сторони, і цю сторону гіпертрофували, створюючи героя. Але це абсолютно не говорить про те, що цей чоловік не здатний на інші прояви".

Таким чином, Ксенія підтвердила, що на екрані учасників показують тільки з "потрібної" сторони, хоч в реальному житті вони можуть бути зовсім іншими.

Користувачі активно обговорили ситуацію:

"Вибір підлітка, а не жінки з дитиною... На жаль"

"Шоу...чергове шоу. Все проплачено було заздалегідь. Клоуна вибрала"

"Молодець, правильний вибір😍"

"Навіщо виправдовуватися, це ваш вибір. Любові вам і нескінченного щастя ☺ ❤️"

"Серце не бреше! ❤️"

Нагадаємо, "холостячка" Ксенія Мішина без макіяжу засвітила їх з Еллертом любовне гніздечко

Як повідомляла Politeka, як склалися стосунки" Холостячки " Мішиної з Еллертом після шоу, правду вже не приховати

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина вибрала Еллерта, астролог розповіла, що їх чекає в майбутньому