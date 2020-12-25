Відома модель Міла Кузнєцова показала себе у святковому образі

На фото красуня була в червоному вбранні з великим розрізом в зоні декольте. Волосся Міла заправила обручем, а образ доповнила баночкою чорної ікри, яку відкрила і поставила на пишний бюст. Дівчина посміхалася і без збентеження хвалилася 15-м розміром, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





"З різдвом! Світлого і позитивного настрою!", - написала Міла.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Що це ? Баночка чорної ікри на булочці ?", "Я тебе теж вітаю з цим прекрасним святом, фото супер"," у тебе дуже крутий обруч і тобі йде червоний колір)"," чудова, чудова краса", " яка хороша підставка. Дякую. І тебе зі святом Красуня", "і тобі гарного настрою, особливо святкового, З Різдвом", "бажаю, щоб Різдво не закінчувалося блиском в магазинах, а щоб серця були зігріті і наповнені любов'ю і допомогли всім нам стати краще в наступаючому новому році", "Дуже зручно!".

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Для велопрогулянки на свіжому повітрі Міла Кузнєцова вибрала обтягуючі чорні шорти, сильно обтягнули стегна, а також Різнокольоровий топ з поясом для підкреслення талії. Модель не забула звернути увагу на свою головну гідність і подбала про глибоке декольте.

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