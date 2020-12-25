Екс-солістка " Время и Стекло" Надя Дорофєєва у новому образі сколихнула мережа
Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в епатажному вигляді під час важливої події.
Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна " родзинка "у вигляді розпусної" сіточки " на весь живіт.
Щаслива Дорофєєва з двома кісками і букетом квітів не стримала емоцій. Дівчина звернулася до публіки в підписі:
"Цей рік-складний, але впевнена він став роком внутрішніх відкриттів для кожного особисто. Для мене цей рік-саме той, який змінив моє життя. Ця нагорода для мене підтвердження, що я роблю все правильно. Спасибі велике ELLE @elle_ukraine! І дякую слухачам і моїм dodo family за те, що активно голосували ❤️"
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Однією з перших на пост співачки відреагувала телеведуча Леся Нікітюк, залишивши в коментарях відразу три сердечка.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення події:
"Який гарний наряд 🤯 🔥 "
"Ти заслужила цю перемогу ми завжди поруч ♥️"
"Шалено красива 🤤 🤤 "
"Надя, ти гідна всіх оплесків світу👏 🙌 👏, найкраща!!! Далі більше♥️"
"Ти надихаєш💔"
"Наша Дорофєєва виросла😍"
Раніше ми повідомляли, Надя епатувала публіку кадром з мотоциклістом. Дівчина осідлала "залізного коня", притулившись до спини водія, який був у шоломі. Чоловік співачки, Виконавець Володимир Дантес не проявив ні краплі ревнощів, а, навпаки, похвалив дружину.
Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу
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