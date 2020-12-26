Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала несподіваним чином

Фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Булітко відображена в рожевому ліфчику і шортах, поверх котрих надіто бежеве боді з новорічною ялинкою. На голові у артистки синій бере.

"Повернення однієї з найбільш харизматичних моїх героїнь в "Дизель Шоу"!! Вона вже була в клубі знайомств, шлюбному агенстві і навіть писала листа Бреду Пітту... нічого не допомогло, тому в новорічному випуску 31 Грудня Єфросинія Кіндратівна кадик спробує спокусити масажиста», - написала артистка.

Також Булітко зізналася, що її завалюють питаннями про заміжжя і народження дітей. Артистка вирішила оригінально відповісти.

"Мене постійно запитують, коли я вийду заміж, народжу дітей... ось коли цій героїні пощастить, тоді і я не буду більше чекати", - написала Булітко.

Користувачі Мережі захоплюються Буліткою незалежно від образу.

"Що не кажи, Віка ти прекрасна в цьому образі. Чудова і мила 😊 дуже харизматична. Я як блискуче ти граєш"," Вікторія, ви прекрасні в будь - якому образі"," Милашка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу: "пішла геть...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" довела маму до істерики, кадри облетіли мережу: «Віка, навіщо лякаєш?».

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".