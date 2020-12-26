Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала несподіваним чином
Фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Булітко відображена в рожевому ліфчику і шортах, поверх котрих надіто бежеве боді з новорічною ялинкою. На голові у артистки синій бере.
"Повернення однієї з найбільш харизматичних моїх героїнь в "Дизель Шоу"!! Вона вже була в клубі знайомств, шлюбному агенстві і навіть писала листа Бреду Пітту... нічого не допомогло, тому в новорічному випуску 31 Грудня Єфросинія Кіндратівна кадик спробує спокусити масажиста», - написала артистка.
Кошовий з "Квартал 95" після хвороби здивував новою зачіскою і звернувся до українців: "Передайте, що ми..."
Фури лоб в лоб зіткнулися на трасі Київ-Одеса, є жертви: кадри масштабної ДТП
Дружина Кернеса пообіцяла виконати останнє прохання чоловіка: "Як ти і просив, я буду..."
"Диво з чудес": вперше за 800 років "Віфлеємська зірка" зійшла над Україною, відео
Також Булітко зізналася, що її завалюють питаннями про заміжжя і народження дітей. Артистка вирішила оригінально відповісти.
"Мене постійно запитують, коли я вийду заміж, народжу дітей... ось коли цій героїні пощастить, тоді і я не буду більше чекати", - написала Булітко.
Користувачі Мережі захоплюються Буліткою незалежно від образу.
"Що не кажи, Віка ти прекрасна в цьому образі. Чудова і мила 😊 дуже харизматична. Я як блискуче ти граєш"," Вікторія, ви прекрасні в будь - якому образі"," Милашка", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу: "пішла геть...".
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" довела маму до істерики, кадри облетіли мережу: «Віка, навіщо лякаєш?».
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".