Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, здивувала зовнішністю

Артистка завоювала велику популярність не тільки завдяки своєму співочому талану, але пишним формам, пише Politeka.net. Шанувальники в захваті від спокусливих форм молодої красуні, проте на недавньому фото в Instagram, вона зуміла всіх здивуватись.

Олександра постала в красивій світлій сукні, яка підкреслила її фігуру. На фото помітно, як зірка помітно пострункішала.

Варто відзначити, що в руках зірка тримала коробочку з косметикою, яку випустила спільно з одним з брендів.

"Спасибі всім хто був на презентації 💖", - написала співачка.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ви схудли???", "Ідеальна ❤️", " красуня❤️", " Сашо, ти просто красуня!❤ ️ 😊 😘 ", "Ти дуже красиво виглядаєш, з наступаючим Новим Роком!🎄 🎄 🎄 , і нехай група KAZKA стане ще казковіше😍 😺 🌲 👏 🔥", " Сашенько ,як ти схудла😍 😍 😍 🔥", " Саша така красуня. 🔥 🔥 🔥 ", "Наша талановита красуня❤️💄", " красуня😘 🔥 👍", " Сонце наше! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Добре виглядаєш🔥 🔥 🔥", "красуня", "успіху дуже хороша ви", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк позували в червоних костюмах на зеленому тлі.

При цьому, солістка групи вибрала вельми нетривіальний образ з білої сорочки і подовженого корсета, який ледь прикриває її сідниці.

Користувачі мережі захопилися яскравими образами команди і написали в їх бік масу компліментів.

Нагадаємо, закохана солістка KAZKA не приховала почуттів поруч із зірковим красенем:»ніжніше не буває".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA перетворилася в красуню з показів нижньої білизни, зовсім як у Ріанни: яскраве відео.

Також Politeka писала, що апетитна KAZKA не стримала емоцій, кадри зводять з розуму: "на жаль, не вмістити...".