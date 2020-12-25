Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Аанна розповіла, чому не можна носити червоний
На фото Заворотнюк позувала в червоній сукні і чорному корсеті. Зірка доповнила образ яскравим макіяжем і зачіскою. На першому фото Анна взялася руками за корсет, а на другому - підняла вгору. Кадри вийшли ефектними і навіть зухвалими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як Ви знаєте, 21 рік це буде Рік Бика, Чи вірите ви в те, що не можна на Новий Рік надягати червоний колір, щоб його «не злити»?
Спасибі моїй чудовій команді за чарівний образ і кадри", - написала зірка.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Моя неймовірна Анна", "мені, наприклад, як власниці червоного волосся, не можна в це вірити", " Ганнуся, Богиня просто я в цей якось не вірю, вважаю можна одягати Червоний якщо захочеться. Відмінного дня", "Сильно не вірю, але долю випробовувати не хочу", " а я зібралася в червоній сукні зустрічати Новий Рік.. Не знала, що не можна".
Нагадаємо, дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк зізналася, що не може їздити за кермом і поділилася новим вуличним фото.
На фото красуня стоїть біля жвавої дороги, одягнувшись у вільні джинси, теплий светр і бежеву шубку. Доповнюють її образ в'язана шапка і білі черевики.
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