Актриса Христина Асмус порадувала фанатів новим фото, заінтригувавши, з ким збирається зустрічати Новий рік

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в коричневому пальто і з пляшкою шампанського.

Пофарбована в чорний колір актриса обдарувала глядачів фірмовою посмішкою, поділившись "бідою" - ніяк не вирішить, як саме буде зустрічати Новий рік, але впевнена, що з близькими.

"Не буду оригінальною, що чекаю, нарешті, 2021 рік!! 💫 Проте...я навіть близько не уявляю, що буду робити в новорічну ніч і де я буду 😳 навіть в якій країні. Є плани полетіти і навіть є квитки, але поки взагалі нічого не знаю... 🙈 Однозначно поруч будуть близькі! Але де це буде і як... поки не знаю... А у вас що щодо Нового року?)) 🎄 🥂 🎅 Вдома олів'єху, в гостях або на роботі?))))", - йдеться у підписі.

Примітно, що одним з перших пост лайкнув чоловік-зрадник співачки Наташі Корольової стриптизер Тарзан.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Найкращий план на НГ - відсутність плану! Яка-така практика показує🤣 з наступаючим!!!❤️"

"У цьому вся принадність"

"Це не Крістіна..."

"Кріс, ну нафіга ти пофарбувалася?"

"Відлітай та відірвися 😍"

"Як тримаєш еротично... Відразу видно, в розлученні... 😃😆"

"Мені одному здалося що це не чорне шампанське?! 😂"

"Фальшива посмішка таке почуття"

"Ну так вдома! Це класика! Сумна але класна!"

Раніше ми повідомляли, Асмус здивувала ніжним фото в ліжку. Дівчина була в майці-ночнушці, "забувши" надіти бюстгальтер. Христина обійняла ніжкою плед і грайливо подивилася в камеру.

"Вам йде такий колір волосся)"; "красива принцеса"; "заздрю вам 😌"; "з цим кольором і формою трохи незвично, але шалено сексуально!!! 😘"; "Ти, просто, красуня!!!"; "Помилюся в імені, але типаж Маріон Котіяр"; "годувальниці залікові", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди.