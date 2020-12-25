Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма з оптимізмом розповів про майбутні плани

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував в" сторіз " в Instagram свіжі кадри, на яких постав з дружиною Ліліаною в автомобілі.

"Змочалена" парочка вся в справах поспішала в салон, щоб забрати концертний наряд хореографа.

"Програма все встигнути включена на максимум! - знімала і коментувала Ліліана. - Тому максимально швидко вирішуємо всі питання... Сподіваємося, що все встигнемо, а зараз ми поки поїдемо заберемо наряд для Влада, а я поміряю наряд для показу, який буде в понеділок... Погнали!"

"Турбо-Ліля, мега-Влад", - в кінці підсумував Яма, викликавши захват цією міткою ремаркою у дружини.

На іншому кадрі, виставленому трохи пізніше хореограф показав себе в новому вбранні, чорному з блискучими гудзиками, зазначивши, що "майже готово".

Раніше ми повідомляли, Ліліана показала в Instagram зворушливу новорічну листівку, яку зробив їх з Владом п'ятирічний син Леон.

"Побажання для мами і тата, викладач записала під його диктовку... Просто в саме серце, клас!",- каже за кадром захоплена мати, по голосу прям відчувається, як у неї проступили сльози.

"Я вас люблю, мама і тато! Бажаю, щоб у мами було багато косметики, а у тата, щоб не боліла рука. І щоб з'явилася у мене сестричка Варвара", - написано у листівці. Так що стає зрозуміло, що Лео вже й ім'я придумав для майбутньої сестрички, якщо така раптом виникне на горизонті.

А трапиться це може вже скоро, адже про бажання завести другу дитину заявляв сам Влад.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.