Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром грудей, підкорила фанатів, примірявши спокусливий наряд
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.
Так, ролик не був як-небудь підписаний, хоча на тлі грала музика Вєрки Сердючки «" я йду така вся... " На самих кадрах Кузнєцова, одягнувшись в міні-сукню з екстремальним декольте виходить на вулиці, демонструючи апетитні форми у всій красі.
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Уточнимо, що навколо знаменитості знаходиться знімальна група, яка знімає Кузнєцову з різних ракурсів.
"Боже, Мерлін Монро", " ти хто-Мадонна, Дженніфер Лопес?", "Українська Джоконда», «красуня», «Божественна дівчинка», "Дама Джокер", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе у святковому образі
На фото красуня була в червоному вбранні з великим розрізом в зоні декольте. Волосся Міла заправила обручем, а образ доповнила баночкою чорної ікри, яку відкрила і поставила на пишний бюст. Дівчина посміхалася і без збентеження хвалилася 15-м розміром, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим і гарячим.
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