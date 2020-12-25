Красуні є, що показати

Популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила пружними формами в одному боді

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Хотіла бути сексі кішечкою...але тут заплуталася ніжка в штанині", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Кумейко постає в боді й штанях, поступово позбавляючись від останніх. Після цього знаменитість підкорює спокусливим танцем, демонструючи свої найкращі місця.

Однак фанатів Кумейко позбавила можливості що-небудь сказати, розмістивши ролик у себе в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в сміливому образі й розповіла про почуття

На фото зірка позувала в спідниці зі шкіри. Красуня була без бюстгальтера і здалася топлес, скинувши піджак, який тримала в руках. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а здалася в профіль. Кумейко закрила очі від задоволення, а руками притиснула бюст, щоб нічого не засвітити.

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