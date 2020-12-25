Популярна супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила розкішним виглядом в мокрому купальнику
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Гавайський Захід", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Келлі Гейл позує, одягнувшись в крихітний купальник і ефектно вмостившись навпочіпки. При цьому голову красуня повернула в сторону, спокусливо поправляючи білизну.
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Доповнювали образ знаменитості кольє і розпатлане волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Боже, Ти затьмарила Сонце!", "фантастичне фото і захід", "щось я не спостерігаю заходу", "щасливого відпочинку», «божественна краса», «красива перша леді», "боже, ну до чого ж ти чарівна", - пишуть вони.
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На фото красуня позує в шортиках й топы. Красуня нагнулася в позу літери "Г", і знімала себе знизу. Дівчина вирішила похвалитися пишним бюстом, який так і просився на свободу, виглядаючи з вузького топа.
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