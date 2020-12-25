Співачка і актриса з " Квартал 95" Марта Адамчук приголомшила публіку блискучим чином
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких козирнула красою.
Так, гаряча брюнетка позувала в "мідному" жакеті з безліччю паєток-від наряду виходив таке світло, що, напевно, Марта затьмарила б і сонце. Але це ще не все, пікантною "родзинкою" виявилося "діряве" декольте - чорний топ з безліччю вирізів, який вона одягла під жакет.
На одному з кадрів Марта постала разом зі своєю подружкою і колегою по "Кварталу" вірою Кекелією, блондинка була також в блискучому жакеті, але відливає сріблом.
Користувачі засипали дівчат компліментами в коментарях:
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"Які ви святкові дівчатка 🥰з наступаючим вас!🎄"
"Які ви гарні!!!"
"яка краса😍"
"Зірки👏 😍❤️"
Раніше ми повідомляли, Адамчук пококетувала на камеру, позуючи в образі "вчительки", але, очевидно, з чортівнею.
Марта в фіолетовому блейзері і вузькій спідниці грайливо задерла ніжку, театрально торкнувшись пальцями окулярів і широко посміхнувшись.
"В офісі поставили ялинку", - підписала кадр Адамчук.
"Аааа клас, дівчина-свято! Позитивчик» «" гарне вбрання, колір кофтинки дуже йде " «" Вчителька!», "Аааааай, клааас👍, дівчина-свято!!! Позитивчик❤️", "училка", - відреагували користувачі.
Також ми писали, що Марта спокусила розкішним образом. На опублікованому в Instagram фото зірка постала у вечірній сукні в обтяжку з мереживним принтом.
Нагадавши, екзотична красуня з "Квартал 95" роздяглася на камеру, безсоромно піднявши кофтинку.
Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" задерла ніжку вище голови, прикувавши до себе погляди: "хочеш?".
Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з " Квартал 95 "влаштувала переполох в мережі, засвітивши свій пікантний наряд:"Баба-вогонь".