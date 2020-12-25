Співачка Світлана Лобода розбурхала публіку чуттєвими кадрами

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих знімків, на яких постала в спокусливих образах зі свого нового кліпу на пісню "moLOko".

Так, спекотна блондинка спокусила пружними формами в чорній міні-сукні з "рваним" декольте і кокетливим розрізом внизу. На одному зі знімків красуня впритул присунулася до гітариста, блиснувши апетитною красою прямо перед його носом. Світлана застигла в танці, обхопивши талію руками і злегка розставивши ніжки.

На ще одному фото Лобода збентежила неприродньою позою: дівчина, будучи на шпильках, сильно прогнулася назад - здавалося, що вона може ось-ось впасти. Її м'язи помітно напружилися, а плаття приспустилося, трохи оголивши "заборонений плід".

"Друзі, у мене питання до найуважніших. Скільки маленьких дівчаток знімалося в нашому кліпі #moLOko? З першим правильно відповівши я проведу прямий ефір 👻 чекаю ваші варіанти😍 🕊", - загадала "ребус" співачка.

Користувачі кинулися відповідати, а також залишати компліменти:

"Стройняшка😏"

"Які у вас гарні руки!"

"Приголомшлива 😍 кліп 🔥 пісню вже до дірок затерла ❤️"

"Непередбачувана!🔥"

"Ви шалено красиві😍 😍, я хочу також"

"Останнє фото - викликаю екзорциста ❗ 🤣 🤣 🤣"

Раніше ми повідомляли, зухвала Лобода кинула виклик шанувальникам. Співачка записала танець, запропонувавши публіці його повторити. Світлана була одягнена в джинси із завищеною талією і красиву чорну блузу з воланами. Волосся артистки були акуратно укладене.

Нагадаємо, Лобода отримала удар в спину після втечі з концерту, пристрасті розпалюються.

Як повідомляла Politeka, Лобода в сукні з вирізами на найцікавіших місцях забула про скромність.

Також Politeka писала, що Лобода після обтискань з Кіркоровим пустилася в танок в екстра-міні.