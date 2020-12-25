Британська модель Демі Роуз, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила розкішною фігурою в халаті, який вирішила розкрити

Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Санта, цього року я в хорошому списку", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Демі Роуз позує, вмостившись на дивані й до межі розкрив халат. Завдяки цьому шанувальники могли розглянути мереживну білизну красуні.

"Ху, підготувалася грунтовно", "чарівний вигляд», «ти просто неймовірно виглядаєш, Демі», «боже, ну до чого ж ти хороша», "фантастична красуня – ти вмієш підняти настрій", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, модель Демі Роуз постаралася показати стильний образ в міні-сукні з глибоким декольте

Знаменитість не приховує, що любить увагу шанувальників і завжди намагається ділитися досить сміливими кадрами, на яких постає в нових і навіть несподіваних образах. Оскільки Демі не приховує гідності, найчастіше в Instagram можна побачити кадри з моделлю, що позує на пляжі або в фотостудії.

Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

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