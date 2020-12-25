Популярна американська фітнес-модель Ана Чері полонила розкішними вигинами, примірявши мереживне боді

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість вирішила викинути у себе на сторінці в Instagram.

"Та ж поза, різна енергія ♥ ️ 🤶 🏼 зі святом вас", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на першому знімку Чері позує, примірявши скромне міні-плаття і святковий капелюх. На іншому знімку знаменитість все в тій же позі, але вже в гарячому мереживному боді.

"Санта про таку мріяв«," чарівна фігура!", "чорт! Ти просто неймовірна», «ох, яке гаряче Різдво вийде», «дуже красива», "обожнюю твій наряд", - пишуть її шанувальники.

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Відома модель досить часто радує шанувальників стильними фото і розповідає про насичений ритм життя. Попри те, що Ана більшу частину часу проводить вдома або на роботі (дівчина відкрила власний онлайн-магазин одягу для фітнесу), вона також встигає тренуватися, влаштовувати фотосесії й проводити час з чоловіком.

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