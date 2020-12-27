Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", нещодавно назвала ім'я переможця
Завоювати серце красуні зумів ведучий заходів Олександр Еллерт, передає Politeka.net. Здається, переможець шоу зараз дуже щасливий.
До одного з недавніх постів в Instagram Еллерт прикріпив знімок з Мішиною. У кадрі актриса "застрибнула" на лежачого хлопця і поцілувала його. Фото вийшло дуже гарячим, а якоїсь казковості йому додавав білосніжний сніг.
У публікації Олександр розповів, що в дитинстві вивчав підводний світ, дивлячись передачу "Підводна Одіссея команди Кусто", а нещодавно для нього відкрився - інший.
"Світ Ксю...На відміну від підводного, її світ знаходиться вгорі...тому я злітаю, панове🚀 вона і є той космос, про який я говорив у фіналі... вона той самий Всесвіт... та шаленість... якщо ще не запатентовано це слово, то я забираю собі, вірніше для неї...",- написав ведучий.
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Далі Олександр став міркувати про те, ким обидва були в минулих життях.
"Ксю! @misha.k.ua Ти моя шаленість♪ я тобі говорив, що ми з тобою зустрічалися і в минулих життях, коли були пандами або мавпами, мурахами або павучками, печерицями або кульбабами... і щоб насолодитися тобою, їх мені не вистачило... тому ми зустрілися і в цьому... виходить зустрінемося і в наступних...",- написав переможець.
За словами обранця Мішиної, він відчуває її запах, де б не знаходився.
"Навіть якщо ми в різних кінцях міста... Продовжую далі за собою спостерігати, про все нове буду повідомляти! Я люблю тебе, Ксю!", - зізнався Эллерт.
На завершення переможець шоу написав, що Ксенія завжди в його серці.
Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»