Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла стильний чорно-білий костюм і порадувала вдалим образом

Ана Чері є популярною моделлю, яка працює з декількома брендами білизни та одягу. Instagram-блогерка рекламує їх зі звичною легкістю, так як не відчуває себе скуто перед камерою і більшість знімків насправді робить вдома, адже не любить перебувати в роз'їздах.

Тим не менш, фітнес-красуня також встигає тренуватися, займатися своїм онлайн-магазином для спортсменок і займатися будинком. На фото Чері постала перед шанувальниками в чорно-білому костюмі, що складається з чорних штанів і білого верху з імітацією корсета.

Акуратне декольте, легкий макіяж і добре обрана колірна гамма створили яскравий образ для Ани.

Ось як реагують шанувальники:

"Супер👍 🏻 😃; Ні. Красиво ❤️; ти така розкішна дівчинка😘❤️😍 🇸 🇪; красиво❤️; така красива🔥; Лінда 😍 😍 😍 Лінда Лінда; красива❤; 💛 цей колір і Стиль волосся виглядає на тобі шалено красиво .. Останнім часом твоя шкіра перестає світитися !! 🌞 ; Мені буквально подобається цей знімок 😍 так красиво; дуже красиво і жарко; Вау, так прекрасна; чиста краса; виглядає чудово😍 😍».

Також на фан-акаунті з'явилося фото з Аною, що позує вдома в новій білизні заради реклами. Так як Чері домосідка незважаючи на активне соціальне життя, вона влаштовує більшу частину зйомок будинку і показує комплекти нижньої білизни без збентеження і скутості.

У Смарагдовому білизна з ременями і мереживами дівчині вдалося підкреслити і свій пишний бюст, і ідеальний загар. Ось що пишуть в мережі.

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