Популярна супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила розкішною фігурою, примірявши пікантний топ

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Повернення зими", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Олівейра постає перед камерою в спокусливому топі, який ефектно підкреслює її пружні принади. На одному зі знімків красуня показує розкішну фігуру, закинувши руки вгору. На іншому фото знаменитість ефектно присідає перед камерою, показуючи ідеальні ноги.

"Боже, аж очі розбігаються", "справжній ангел«," бездоганна красуня!", "боже, Ти просто сама досконалість", " чому ти така красива? Зводиш мене з розуму", " я не можу перестати тобою милуватися – бомба!",- пишуть її шанувальники.

Як ми писали до цього, зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра показала модний лук

Її засмаглий животик привертав до себе погляди шанувальників. Жизель запустила руки в штани, трохи опустивши їх, що зробило фото особливо гарячим.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без ліфчика виконала бажання чоловіків:"неймовірна дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра вразила формами, примірявши тісний наряд:»Ох, ці ноги...".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра в пухнастому міні показала, як зводить чоловіків з розуму: «ніжна кішечка».