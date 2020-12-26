Американська фітнес-модель Ана Чері змусила фантазію чоловіків розігратися, примірявши занадто крихітний купальник

Як розповідає Politeka, знімками красуня поділилася у себе в Instagram.

Так, на фотографіях модель позує в леопардовому міні-купальнику, який ледь прикриває її пікантні місця. Однак модель це не дуже бентежить, оскільки красуня «дотискає» його хижим поглядом і не менш жаркими позами.

"Вау, який погляд. Не знаєш, що краще-очі або поза", "запаморочлива красуня«,» бездоганний вигляд«," божественний вигляд! До чого ж хороша", " ти зробила мій день, Малятко», - пишуть її шанувальники.

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Ана Чері є популярною моделлю, яка працює з декількома брендами білизни та одягу. Instagram-блогерка рекламує їх зі звичною легкістю, оскільки не відчуває себе скуто перед камерою і більшість знімків насправді робить вдома, адже не любить перебувати в роз'їздах.

Шанувальники знаменитості буквально "зірвалися з ланцюга", коментуючи побачене.

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