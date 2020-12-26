Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 15-го розміру бюста, похвалилася Суботнім відпочинком в театрі
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Суботній вечір я проводжу в театрі", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова показується перед камерою в кофті з екстремальним декольте, демонструючи апетитні форми крупним планом. Після цього знаменитість показує театр, проте відразу помітно, що у неї видовище крутіше, ніж на сцені.
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Шанувальників при цьому українська модель позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролики у себе в каруселі Stories.
До цього повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром грудей, підкорила фанатів, примірявши спокусливий наряд
Так, ролик не був як-небудь підписаний, хоча на тлі грала музика Вєрки Сердючки «" я йду така вся... " на самих кадрах Кузнєцова, одягнувшись в міні-сукню з екстремальним декольте виходить на вулиці, демонструючи апетитні форми у всій красі.
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