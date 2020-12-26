Українська модель Інна Горячковская потрясла бюстом 15-го розміру, виконавши запальний танець на камеру

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Горячковська постає в напівпрозорому декольте і маскою у вигляді Діда Мороза. Під звуки Jingle Bells виконує запальний танець, який гідно оцінили її шанувальники.

"О боже, як підстрибують-аж зводить з розуму«," обожнюю це«, "чудові чудові, супер красиві піренси вітаю тебе, мила», "ти просто красуня", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як вміє танцювати

На кадрах Інна позує в сукні з великим декольте, в якому обтягнутий пишний бюст ниточками. Дівчина почала танцювати перед камерою, трясучи своєю красою. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ модель доповнила поясом на талії.

"Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни", - йдеться в підписі.

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