Знаменита американська модель Кендалл Дженнер вразила сміливим образом з леопардовими штанами

Представниця зіркової сімейки Кардашьян показала себе в спальні на нових знімках. Про це пише Politeka.net.

Так, на фото Кендалл позує в спальні, демонструючи простий, але від цього не менш спокусливий образ. Так, дівчина одягнена в легкий, напівпрозорий кардиган з яскраво-жовтими кольорами, під яким можна побачити короткий топ на зав'язках, який відкриває не тільки животик моделі, але і її спину.

Втім, головною родзинкою образу моделі стали леопардові штани в обтяжку, які ідеально підкреслили її об'ємні сідниці. На першому знімку дівчина кокетливо поправляє їх, привертаючи ще більше уваги до своєї п'ятої точки.

Такий образ вразив навіть сестру Кендалл, Кайлі Дженнер.

"Хто настільки ідеальний? Я не розумію?", _ написала вона в коментарі до посту.

Шанувальники моделі також буквально засипали її компліментами.

Раніше ми писали, що Кендалл показала свій різдвяний образ.

На фото красуня позує в міні, колготах і на підборах. Зірка присіла навпочіпки, а руками взялася за голову. На другому фото дівчина розвернулася, світячи п'ятою точкою. На ще одному знімку красуня в руці тримала троянду, а на останньому - спокусливо вигнулася у новорічної красуні.

Нагадавши, Хлої Кардашьян задерла піджак, блиснувши найпотаємнішим.

Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер розбурхала фанатів сумним виглядом під ялинкою:"може, Санта принесе тобі штани завтра".

Також Politeka повідомляла, що безсоромниця Кендалл Дженнер дала фору зірковим сестричкам в прозорій сіточці.