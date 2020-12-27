На цю красу можна дивитися вічно

Американська модель Емілі Ратаковськи ефектно поманила соковитими формами

Як передає Politeka.net, 29-річна красуня, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, а також пробує свої сили в акторській кар'єрі, опублікувала свіжий фотоколаж у своєму мікроблозі в Instagram.

Гаряча брюнетка постала на чорно-білих знімках в шкіряній курточці, яку на деяких кадрах хвацько відчинила, блиснувши апетитними "дарами природи" в прозорому ліфчику. Дівчина для більшого ефекту стиснула бюст руками, довівши публіку до екстазу - серцеїдка вийшла на полювання.

Відзначимо, кар'єру моделі Ратаковськи почала ще в 14 років, підписавши контракт з агентством Ford Models. Крім подіумів і реклами одягу Емілі також знімалася в серіалах і музичних кліпах.

Так, в 2013 році зірка взяла участь в зйомках кліпів «Blurred Lines» Робіна Тіка і «Love Somebody» групи Maroon.

Зйомка топлес в "Blurred Lines" принесла їй широку популярність. Портал YouTube спочатку заблокував відверту версію кліпу, але пізніше повернув її. Після цього Ратаковскі з'явилася оголеною на обкладинці журналу "treats!".

Раніше ми повідомляли, модель полонила спокусливим силуетом на опублікованому в Instagram фото. Розкута дівчина позувала в білій кофті в чорний горошок і рожевих трусиках. Примітно, що Емілі позбулася бюстгальтера, натягнувши кофтинку так, щоб тканина міцно обтягнула її пружні принади.

Емілі розпатлала розпущене волосся, злегка задерла голову і заклично, з легкою посмішкою, поглянула в камеру.

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