Не може бути...

Гумористка й актриса з "Квартал 95" Олена Кравець розбурхала публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 43-річної артистки в Instagram опубліковано свіже фото, на якому Олена продемонструвала бездоганну зовнішність, без вад і зморшок.

На чорно-білому кадрі помолоділа Кравець обдарувала глядачів прекрасною посмішкою, "стрільнувши" оченятами. Здавалося, що зірка була ненафарбованою на момент зйомок, здивувавши своєю натуральною красою.

"Закохана остаточно і безповоротно...😍 ", - підписаний кадр.

Одним з перших пост лайкнув шоумен Юрій Горбунов, чоловік телеведучої "Світського життя" Катерини Осадчої.

Користувачі кинулися коментувати побачене, приписавши слова вище Олені, й почавши гадати, кому ж віддала своє сердечко зірка.

"Ну коліться, хто він той самий😜"

"В кого?🌹"

"Красуня! Фото супер!!!"

"👍чоловік"

"Народжена щоб дарувати світло⚡ ⚡ "

"Очі щирі, веселі, посмішка прекрасна - ти класна"

"Любов це добре, особливо якщо вона взаємна"

"Хто ваш обранець? Він? Не може бути..."

Раніше ми повідомляли, як рум'яна Кравець з новою зачіскою і яскравим макіяжем позагравала з публікою, посилаючи повітряні поцілунки і малюючи пальцями сердечка.

Олена, в чорній блискучій сукні з V-подібним вирізом на грудях, покуражилася перед камерою, здіймаючи рукою волосся та кокетливо "стріляючи" оченятами. Публіка підбадьорилася.

"Зачіска! Взагалі😍 😍 😍"; "а що з щічками?"; "Вау Олена👏👏👏👏❤️❤️❤️, і зачіска шик👍"; "Лєночка, ти супер 🔥"; "Лєнуся я на тобі женюся"; "Красотуля))"; "сексі супер"; "Красива просто вогонь😍 😍 😍", - не втрималися фанати, щоб не прокоментувати цю пікантну витівку.

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