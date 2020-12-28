Відома співачка Дженніфер Лопес показала себе і розповіла про вечірку
На фото Дженніфер показала себе в толстовці і капелюсі, яку натягнула аж на очі. Зірка сиділа в літаку і кудись дивилася. Образ Лопес доповнила яскравим макіяжем, що зробило знімок більш яскравим. На другому кадрі красуня вже сиділа на трапі, а в руках тримала сумку. Зверху співачка накинула куртку, а на ногах можна помітити черевики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Новорічна вечірка #RockinEve, ось і я !! Напиши мені на (305) 690-0379, які пісні ти хочеш почути в моєму сет-листі !!! @RockinEve", - написала зірка під фото.
Фанати, включаючи Волочкову, поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:
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"Так, королева", "Люблю тебе"," це прекрасно"," Королева моди"," прекрасна мама"," мені потрібна ця капелюх, дитинко", " Не можу чекати. Ви збираєтеся завантажити його?", "Я стежу за всіма", "ідеальна дитина в капелюсі", "Ти мій кумир".
Повідомлялося, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала розкішне тіло в чорному міні з блискітками.
Як видно на фото з артисткою, представленому на фан-акаунті в Instagram, Лопес знає секрети краси і успішно їх застосовує на собі.
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