Відома співачка Дженніфер Лопес показала себе і розповіла про вечірку

На фото Дженніфер показала себе в толстовці і капелюсі, яку натягнула аж на очі. Зірка сиділа в літаку і кудись дивилася. Образ Лопес доповнила яскравим макіяжем, що зробило знімок більш яскравим. На другому кадрі красуня вже сиділа на трапі, а в руках тримала сумку. Зверху співачка накинула куртку, а на ногах можна помітити черевики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новорічна вечірка #RockinEve, ось і я !! Напиши мені на (305) 690-0379, які пісні ти хочеш почути в моєму сет-листі !!! @RockinEve", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Волочкову, поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Так, королева", "Люблю тебе"," це прекрасно"," Королева моди"," прекрасна мама"," мені потрібна ця капелюх, дитинко", " Не можу чекати. Ви збираєтеся завантажити його?", "Я стежу за всіма", "ідеальна дитина в капелюсі", "Ти мій кумир".

Повідомлялося, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала розкішне тіло в чорному міні з блискітками.

Як видно на фото з артисткою, представленому на фан-акаунті в Instagram, Лопес знає секрети краси і успішно їх застосовує на собі.

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