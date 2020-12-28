Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в спокусливому образі
На фото Емілі позувала в бікіні на мотузочках і міні-топіку. Красуня стояла біля стіни, хвалячись плоским животиком і апетитними місцями. Волосся дівчина залишила розпущеним і зовсім не соромилася показати свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Емілі була у футболці і джинсах. Зірка позувала на тлі панорамного вікна, хвалячись своєю красою. Дівчина дивилася в камеру, а образ доповнила милою ланцюжком на шиї.
Сумська І Білик запалили в прямому ефірі, налякавши українців: "Просто капець, краще б вдома сиділа"
Різко помолоділа Могилевська в кошлатому вбранні несподівано звернулася до українців: "Мої хороші..."
Українська Кардашьян збентежила худою фігурою в напівпрозорій сукні: "Одні імпланти стирчать"
Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "про такий живіт мріють всі, бестія".
Ми писали, що американська модель Емілі Ратаковскі ефектно поманила соковитими формами.
Гаряча брюнетка постала на чорно-білих знімках в шкіряній курточці, яку на деяких кадрах хвацько відчинила, блиснувши апетитними "дарами природи" в прозорому ліфчику. Дівчина для більшого ефекту стиснула бюст руками, довівши публіку до екстазу-серцеїдка вийшла на полювання.
Повідомлялося, що супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася бездоганною фігурою, позбувшись при цьому від білизни.
Так, на першому знімку Ратаковскі позує в облягаючому білосніжній білизні на тлі магазину, спокусливо поглядаючи в кадр. Образ знаменитість вирішила доповнити кросівками в колір і практично непомітним макіяжем.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вразила перетворенням з домашньої "мишки" в королеву червоних доріжок
Також Politeka писала, що Ратаковскі в купальнику рятувальниць Малібу стиснула апетитних "близнючок" в тісному декольте
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі зачарувала спокусливими принадами в" невидимому " бікіні