Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в спокусливому образі

На фото Емілі позувала в бікіні на мотузочках і міні-топіку. Красуня стояла біля стіни, хвалячись плоским животиком і апетитними місцями. Волосся дівчина залишила розпущеним і зовсім не соромилася показати свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Емілі була у футболці і джинсах. Зірка позувала на тлі панорамного вікна, хвалячись своєю красою. Дівчина дивилася в камеру, а образ доповнила милою ланцюжком на шиї.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "про такий живіт мріють всі, бестія".

Ми писали, що американська модель Емілі Ратаковскі ефектно поманила соковитими формами.

Гаряча брюнетка постала на чорно-білих знімках в шкіряній курточці, яку на деяких кадрах хвацько відчинила, блиснувши апетитними "дарами природи" в прозорому ліфчику. Дівчина для більшого ефекту стиснула бюст руками, довівши публіку до екстазу-серцеїдка вийшла на полювання.

Повідомлялося, що супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася бездоганною фігурою, позбувшись при цьому від білизни.

Так, на першому знімку Ратаковскі позує в облягаючому білосніжній білизні на тлі магазину, спокусливо поглядаючи в кадр. Образ знаменитість вирішила доповнити кросівками в колір і практично непомітним макіяжем.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вразила перетворенням з домашньої "мишки" в королеву червоних доріжок

Також Politeka писала, що Ратаковскі в купальнику рятувальниць Малібу стиснула апетитних "близнючок" в тісному декольте

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі зачарувала спокусливими принадами в" невидимому " бікіні



