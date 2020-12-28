Тіна Кароль, Настя Каменських, Даша Астаф'єва і інші зірки показали себе в ангельських образах

На першому фото можна побачити Тіну Кароль. Дівчина була в білій сукні з вирізами і великими білими крильцями. Красуня в такому образі позувала на тлі святкової мішури. Знімок вийшов ефектним і світлим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Настя Каменських. Зірка вибрала образ чорного ангела для одного з кліпів. Красуня сиділа на колінах і розправила ефектні крильця. Навіть шкода, що за сюжетом їх потім зламають.

Не пішла далеко від Насті і Даша Астаф'єва. Красуня здалася в чорній нижній білизні і крилах, які можна побачити на плечі співачки. Дівчина вирішила зробити акцент на спокусі і у зірки це вийшло.

На четвертому фото вже здалася Оля Полякова. Зірка була в блискучій сукні і з ефектними крилами. Образ, як завжди, співачка доповнила короною. Співачка посміхалася і хвалилася довгим волоссям.

Закриває п'ятірку Дженніфер Лопес. Зірка без одягу здалася серед диму, присівши навпочіпки і нагнувшись вперед. Красуня показувала крила білого кольору, які були підняті вгору.

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