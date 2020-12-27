Солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха засліпила ніжним образом на новому фото
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись ідеальним ранком на відпочинку в Буковелі.
Брюнетка показала з близького ракурсу апетитне декольте, трохи відчинивши чорно-білий халатик. Від виду нічим неприкритих засмаглих принад красуні кидає в тремтіння.
Віка заплющила очі від задоволення та посміхнулася, продемонструвавши букетик фіолетових ірисів, - на її обличчі читається блаженство.
"Ось так почався мій ранок сьогодні. 🥰 Щоб жінка розцвіла, достатньо подарувати букет, і вона буде літати відчуваючи повноту життя.💜", - підписала фото зірка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Віку компліментами:
"Ідеально😍"
"Дуже романтично 🌼"
"А букет який же весняний💜і ти прям така мила і гарненька....🌟😘"
"Ухтишка😍"
"Ви така світла і промениста, як ваш ранок в квітах!"
"Віка ну ти на всі 💯 як завжди нереально красива дівчина, з наступаючим Новим роком тебе 🔥🌲🥂"
"Нехай так щоранку і починається всегда!!!"
Раніше ми повідомляли, Смеюха збентежила кадрами зі свого відпочинку в Дубаї. Дівчина влаштувала незвичайну фотосесію в пустелі.
Так, солістка "НеАнгелів" позувала в білій довгій сукні з оригінальним принтом, тримаючи на руці хижого птаха.
"Символ Еміратів на моїй руці, хижак, який може стати помічником в полюванні, а може просто перетворитися на звіра, від якого доведеться захищатися", - повідомила в підписі співачка.
"Афродіта", "Віка, хіба можна бути такою красивою?! Ще шейх який вкраде?!))", "Ви дуже хоробра дівчина", - відреагували фанати.
Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підняла ніжку в міні сукні, розбурхуючи фантазію
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