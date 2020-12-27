Солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха засліпила ніжним образом на новому фото

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись ідеальним ранком на відпочинку в Буковелі.

Брюнетка показала з близького ракурсу апетитне декольте, трохи відчинивши чорно-білий халатик. Від виду нічим неприкритих засмаглих принад красуні кидає в тремтіння.

Віка заплющила очі від задоволення та посміхнулася, продемонструвавши букетик фіолетових ірисів, - на її обличчі читається блаженство.

"Ось так почався мій ранок сьогодні. 🥰 Щоб жінка розцвіла, достатньо подарувати букет, і вона буде літати відчуваючи повноту життя.💜", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Віку компліментами:

"Ідеально😍"

"Дуже романтично 🌼"

"А букет який же весняний💜і ти прям така мила і гарненька....🌟😘"

"Ухтишка😍"

"Ви така світла і промениста, як ваш ранок в квітах!"

"Віка ну ти на всі 💯 як завжди нереально красива дівчина, з наступаючим Новим роком тебе 🔥🌲🥂"

"Нехай так щоранку і починається всегда!!!"

Раніше ми повідомляли, Смеюха збентежила кадрами зі свого відпочинку в Дубаї. Дівчина влаштувала незвичайну фотосесію в пустелі.

Так, солістка "НеАнгелів" позувала в білій довгій сукні з оригінальним принтом, тримаючи на руці хижого птаха.

"Символ Еміратів на моїй руці, хижак, який може стати помічником в полюванні, а може просто перетворитися на звіра, від якого доведеться захищатися", - повідомила в підписі співачка.

"Афродіта", "Віка, хіба можна бути такою красивою?! Ще шейх який вкраде?!))", "Ви дуже хоробра дівчина", - відреагували фанати.

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