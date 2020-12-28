Відома модель Белла Хадід показала свої вміння

На фото біліла позувала в спідниці з ременем і футболці. Красуня вигнулася назад, взявшись за флагшток і задерла одну ніжку. Спідниця виявилася дуже короткою, тому дівчина засвітила трохи зайвого на кадрі. Хадід залишила волосся розпущеним, а образ доповнила босоніжками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "смачна цукерка, біса гаряча".

Ми писали, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, підкорила фігурою в тонкому мереживі.

Так, Белла позувала в мереживному боді з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст. Груди ледве утримувала тонка тканина, що анітрохи не бентежило знаменитість і радувало фанів.

Повідомлялося, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, в білому купальнику підкреслила свою засмагу.

Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.

Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи її збільшував.

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