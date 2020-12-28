Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе під час відпочинку
На фото красуня позує в топіку і штанях. Дівчина закрила одне око рукою, хвалячись кільцями на руці і манікюром. Зірка зібрала волосся у вузол, а дивилася в об'єктив камери. Келлі знімала себе на телефон, хвалячись домашнім виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сьогодні не хочеться тренуватися, але все одно роблю це", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"око не відірвати, руйнівниця сердець".
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Повідомлялося, що популярна супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила розкішним виглядом в мокрому купальнику.
"Гавайський Захід", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Келлі Гейл позує, одягнувшись в крихітний купальник і ефектно вмостившись навпочіпки. При цьому голову красуня повернула в сторону, спокусливо поправляючи білизну.
Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свої ідеальні форми в сауні.
Зірка любить "прогрівати кісточки" і нерідко публікує кадри з парилки. Цього разу модель вибрала відверте бікіні, обтягнуло її великі груди.
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