Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе під час відпочинку

На фото красуня позує в топіку і штанях. Дівчина закрила одне око рукою, хвалячись кільцями на руці і манікюром. Зірка зібрала волосся у вузол, а дивилася в об'єктив камери. Келлі знімала себе на телефон, хвалячись домашнім виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні не хочеться тренуватися, але все одно роблю це", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"око не відірвати, руйнівниця сердець".

Повідомлялося, що популярна супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила розкішним виглядом в мокрому купальнику.

"Гавайський Захід", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Келлі Гейл позує, одягнувшись в крихітний купальник і ефектно вмостившись навпочіпки. При цьому голову красуня повернула в сторону, спокусливо поправляючи білизну.

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свої ідеальні форми в сауні.

Зірка любить "прогрівати кісточки" і нерідко публікує кадри з парилки. Цього разу модель вибрала відверте бікіні, обтягнуло її великі груди.

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